Cosmin Popescu spune ca CEO trebuie sa rezolve predarea activelor catre autoritatile locale

Sursa: Pandurul
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 11:05
Cosmin Popescu, presedintele Consiliului Judetean Gorj, sustine ca problema terenurilor si cladirilor din comunele din Gorj unde au fost exploatari miniere, trebuie rezolvata de Complexul Energetic Oltenia. Acesta spune ca in planul de restructurare al companiei este mentionat ca CEO va negocia cu Comisia Europeana predarea activelor catre autoritatile locale.

Subiectul activelor blocate la CE Oltenia desi sunt pe teritoriul intregului judet a reaparut dupa ce primarii din Turceni si Rovinari ...citește toată știrea

Pandurul
