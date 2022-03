Costuri cu energia electrica de peste doua ori mai mari, in Targu Jiu. Primaria vrea sa amenajeze un parc fotovoltaic

Costurile cu energia electrica pe care Primaria municipiului Targu Jiu trebuie sa le suporte in acest an sunt de peste doua ori mai mari. Peste opt milioane de lei a oferit Primaria Targu Jiu pentru a achizitiona energie electrica pentru un an de zile, dar nu se stie daca vor fi gasiti furnizori."A trebuit sa dublam suma alocata pentru achizitionarea de energie electrica fata de anul trecut. Ca sa putem incheia contractul, trebuie sa avem in cont toata suma.Speram sa avem furnizori care sa ... citeste toata stirea