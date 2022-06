Craterul dintr-un drum judetean, semnalizat cu crengi de copaci

Temperaturile caniculare au facut ca o portiune din drumul judetean DJ663A sa cedeze. S-a intamplat in comuna Danesti, intre satele Botorogi si Vacarea. Pana cand autoritatile il vor repara, localnicii au semnalizat pericolul cu ramuri de copaci, infipte in crapaturile din asfalt.Drumul judetean DJ 663A este intr-o stare deplorabila de mai mult timp, insa in ultima vreme, unele portiuni au devenit reale pericole pentru soferi. O dovedesc cateva fotografii facute de locuitorii din comuna ... citeste toata stirea