Vesti bune dau autoritatile locale din comuna Balesti familiilor cu copii mici sau cei care se gandesc sa devina parinti. O cresa si o gradinita vor fi construite in comuna in urmatorii ani.Cresa care va fi construita in satul Ceauru este singura din Gorj care a primit finantare de la Ministerul Dezvoltari, numarandu-se printre cele 33 astfel de unitati la nivelul intregii tari.Prin Programul national de construire de crese derulat prin Ministerul Dezvoltarii se va asigura 100% finantarea ... citeste toata stirea