Crestere alarmanta a cazurilor de gripa! Gorjenii, informai despre centrele de permanenta

Epidemia de gripa atinge cote alarmante in Romania, conform datelor furnizate de Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Potrivit specialistilor, activitatea gripala se afla intr-o evolutie ascendenta de intensitate ridicata, iar varful infectiilor respiratorii este estimat in urmatoarele 2-4 saptamani.La nivelul judetului Gorj, in perioada 6 ianuarie - 2 februarie 2025, au fost raportate 258 de cazuri de gripa, dintre care 120 au fost inregistrate doar intre 27 ianuarie si 2 ... citește toată știrea