Cresterea inflatiei, cosmar pentru cetaten

Rata inflatiei a crescut din nou in luna ianuarie a anului 2022. Aceasta a crescut la 8,4%, comparativ cu perioada similara a anului trecut, continuand trendul crescator inregistrat in decembrie 2021, cand rata anuala a inflatiei a marcat o crestere de 8,2%, conform unor date ale Institutului National de Statistica.Majorarea a fost sustinuta de avansul de 10,18% al preturilor marfurilor nealimentare, in timp ce alimentele s-au scumpit cu 7,24%. Cele mai mari cresteri au fost inregistrate la ... citeste toata stirea