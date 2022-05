Crima conjugala, urmata de sinucidere, intr-un sat din Gorj. Femeia injunghiata a ajuns la spital, dar n-a putut fi salvata

O intamplare terifianta a avut loc in judetul Gorj. Un barbat de 52 de ani, orbit de gelozie, si-a urmarit si si-a injunghiat de mai multe ori sotia care-l parasise, dupa care si-a luat zilele. Femeia a supravietuit atacului, insa a murit la spital. Sotul, in varsta de 52 de ani, era extrem de gelos. Sotia, de 39 de ani, nu a mai suportat traiul cu acesta si a plecat la locuinta bunicii sale, din comuna Licurci.Sotul a intrat in locuinta si i-a aplicat mai multe lovituri cu un cutit in zona ... citeste toata stirea