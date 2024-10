Crima de la Stoina - Suspectul a fost prins

Un barbat, suspect de crima comisa in noaptea de vineri spre sambata in comuna gorjeana Stoina, a fost prins si dus la audieri. Reamintim ca Marian Cerga, un barbat in varsta de 38 de ani din comuna Stoina, si-a pierdut viata, dupa ce a fost batut si injunghiat. Ulterior, trupul neinsufletit a fost aruncat intr-un sant din localitate.Suspectul se afla la audieri la Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj.Potrivit mai multor surse, atat victima, cat si agresorul participasera la petrecerea ... citește toată știrea