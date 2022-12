Crima infioratoare in ziua de Craciun! Si-a decapitat prietenul de pahar cu o drujba

Politia din Dolj este in alerta dupa ce un tanar cu probleme psihice si-a omorat prietenul cu o drujba. Crima a avut loc in ajunul Craciunului, in comuna Calarasi, iar criminalul nu a fost prins.Principalul suspect este S. Stefanita Marcel si este cunoscut drept Fane Macarena. Potrivit sursei citate, barbatul are un grad de inapoiere psihica, posibil periculos. Victima avea 57 de ani.Acesta a disparut dupa comiterea faptei, fiind cautat in zona dintre Bechet-Dabuleni-Damian-Ostroveni. Cei ... citeste toata stirea