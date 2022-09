Cristina Cilibiu, noul prefect al judetului Gorj

S-a produs schimbarea care se vehicula: prefectul judetului Gorj, Marcel Iacobescu a fost schimbat din functie. In locul lui, in sedinta de Guvern, a fost numita in functie Cristina Cilibiu.Aceasta a demisionat recent din functia de primar al orasului Turceni, motivand ca vrea sa se dedice mai mult familiei."Este o onoare pentru mine sa fiu propusa pentru aceasta functie si as vrea sa le multumesc pentru increderea acordata premierului Nicolae Ciuca, ministrului Lucian Bode, presedintelui ... citeste toata stirea