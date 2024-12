Cu bicicleta pe munte, in viscol si ninsoare

Un turist a avut nevoie de ajutorul salvamontistilor dupa ce a ramas blocat pe munte in viscol si ninsoare. Omul a urcat in Muntii Bucegi cu bicicleta. A ramas blocat si n-a mai putut inainta."Persoana blocata in viscol in zona Blana, a gasit adapost. Ajunsa acolo in mod iresponsabil pe vreme extrem de rea. (Avertizarile s-au adeverit, sus e urgie)", a transmis Salvamont Sinaia, care a postat si un clip video in care se ... citește toată știrea