Cu cat vand gorjenii bovine din rasa Angus

In judetul Gorj, cresterea animalelor de rasa Angus este o practica din ce in ce mai raspandita, iar numerosi fermieri din localitati precum Logresti, Rovinari, Motru si Targu Jiu isi vand animalele de rasa Angus pe piata locala si nationala.De la tauri si juninci de varste variate, pana la vitei si vaci, oferta este diversificata, iar preturile reflecta caracteristicile fiecarui animal, de la 1.250 lei pentru o vitea de o saptamana, pana la 8.000 lei pentru o juninca Black Angus de 1 an si 7 ... citește toată știrea