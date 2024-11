Cu cat vand gorjenii terenurile. Cere 250 de euro/mp!

Perioada buna pentru vandut terenuri in Gorj, pentru ca preturile au explodat. Doar in satele mai indepartate din Gorj se gasesc suprafete construibile accesibile. Si in comunele de langa Targu-Jiu preturile au crescut mult in ultimii ani, dar nici terenuri de vanzare nu se mai prea gasesc.Sute de terenuri sunt scoase la vanzare in Targu-Jiu, dar si in restul localitatilor din Gorj. In municipiu, preturile pleaca de la 40 de euro pe mp si pot ajunge si la 250 de euro mp. Totul depinde de zona, ... citește toată știrea