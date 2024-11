Cu cat vand gorjenii tuica de prune

A fost un an bun si gorjenii au facut tuica din belsug. Pentru ca fructele au fost coapte bine, si calitatea licorii este una superioara.Gospodarii din diferite zone din judet au sute de litri de tuica de vanzare. Gorjenii se lauda cu o tuica de calitate, dar si preturile sunt pe masura."Vand tuica de prune albe, productie proprie, obtinute din livada personala. Este de o calitate superioara, preparata exclusiv din prune albe dintr-o zona cu traditie in domeniu. Bautura are o tarie de 40 de ... citește toată știrea