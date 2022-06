Cu ce fonduri europene se lauda Primaria Targu Jiu

Peste 60 de milioane de euro, bani europeni, se lauda municipalitatea ca a reusit sa obtina in ultimii ani, in exercitiul financiar 2014 - 2020. Nu toate proiectele au fost insa finalizate pana in prezent. Cea mai importanta investitie, sustin autoritatile, este cea privind modernizarea transportului in comun.Pentru reabilitarea sistemului de iluminat, Primaria Targu Jiu a obtinut un contract de cinci milioane de euro, de la Uniunea Europeana. Lucrarile ar trebui sa fie gata pana la sfarsitul ... citeste toata stirea