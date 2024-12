Cu ce se lauda Burduja pe partea de carbune

Mandatul lui Sebastian Burduja la Ministerul Energiei este la final, iar acesta a prezentat o suta de obiective realizate in mai putin de doi ani de mandat.Cateva sunt din zona de carbune, Burduja parand a fi multumit de situatie, in ciuda ingrijorarilor din Gorj si Hunedoara. Iata cu ce se lauda:"CARBUNE47. Am finalizat Grupul 5 Rovinari, dupa aproape 10 ani - 330 MW productie de energie in banda si peste 140 milioane EUR, o investitie majora intr-un grup modernizat, pe baza de lignit, la ... citește toată știrea