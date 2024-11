Cu masina intr-un cap de pod

Joi seara, in localitatea gorjeana Dragutesti, a avut loc un eveniment rutier in care a fost implicat un autoturism. Din primele informatii, se pare ca soferul a pierdut controlul asupra directiei de mers, iar autoturismul a parasit partea carosabila.Vehiculul s-a oprit intr-un cap de pod aflat in proximitatea drumului, impactul fiind destul de puternic.Din fericire, in urma acestui incident nu au existat victime. Nicio ... citește toată știrea