Un barbat de 44 de ani, din municipiul Targu Jiu, a fost depistat in trafic, de catre politistii din cadrul Serviciului Rutier, in timp ce conducea un autoturism pe strada Ciocirlau, din aceeasi localitate, avand permisul de conducere anulat.In cauza a fost intocmit dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice, de catre o persoana care are suspendat acest drept.De asemenea, la data de 11 iunie, politistii din cadrul Biroului Rutier au ... citeste toata stirea