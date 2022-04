Cu un singur ou a castigat un miel

Peste o suta de persoane dintr-o localitate din judetul Gorj au participat la un concurs in cea de-a doua zi de Paste, unul de ciocnit oua. Lupta a fost acerba, insa doar unul a fost castigator, iar premiul a fost unul consistent: un miel.Peste 100 de cetateni din localitatea gorjeana Baia de Fier s-au intrecut in cadrul unui concurs de ciocnit oua de gasca. Participantii au fost de toate varstele, insa doar unul a avut oul cel mai tare. Desi aveau mai multe in portbagajul masinii, ... citeste toata stirea