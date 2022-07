Cula din Gorj, modernizata cu un milion de euro

Autoritatile din comuna gorjeana Glogova promit sa modernizeze Cula Glogovenilor. Cladirea este monument istoric si are nevoie de reabilitare ca sa poata primi turisti si sa fie pusa in valoare. Circa cinci milioane de lei ar putea obtine primaria prin Programul National de Redresare si Rezilienta.Cula are o vechime de mai bine de doua secole, a mai fost reabilitata si folosita, pe vremea comunistilor, ca sediu de gospodarie agricola colectiva si ca sediu pentru cateva clase ale scolii ... citeste toata stirea