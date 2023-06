Liderul sindical din Rovinari, Manu Tomescu, a explicat intr-un live pe pagina de Facebook cum au ajuns sa intre in greva foamei pe scarile Ministerului Muncii, unde se dusesera la o discutie cu ministrul Marius Budai, in speranta ca se va tine de promisiune si va aplica legea. Chiar daca acum PSD se bate cu pumnul in piept ca rezolva problema, in realitate angajatii au fost luati la misto.Luni, acum o saptamana, mai multi sindicalisti au mers la ministrul muncii, Marius Budai, pentru a-i ... citeste toata stirea