La nivelul judetului Gorj sunt doua culturi de rapita care se intind pe aproximativ 135 de hectare de teren in comunele Scoarta, Balesti si Telesti. Productia va fi una foarte buna anul acesta si va merge la export, insa pretul a scazut fata de anul trecut.Culturile de rapita incep sa se extinda si la nivelul judetului Gorj. De exemplu in comuna Scoarta, rapita este cultiva de cativa ani. "La noi in comuna este o singura cultura de rapita, desi in judetul Dolj am inteles ca aceste culturi ... citeste toata stirea