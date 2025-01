Cum a scazut absenteismul in Gorj. Edil: Nu e nicio bancuta libera!

Programul "Masa Sanatoasa" si-a aratat eficienta in judetul Gorj. E implementat in peste 20 de unitati de invatamant, iar Inspectoratul Scolar Judetean Gorj a solicitat Ministerului Educatiei sa suplimenteze locurile. Inca 22 de scoli isi doresc sa le ofere copiilor mancare sanatoasa in fiecare zi.In comuna Rosia de Amaradia, de exemplu, acest program e implementat de cinci ani. Si-a aratat eficienta din prima in comparatie cu laptele si cornul. Acum absente nu mai sunt aproape deloc. Prin ... citește toată știrea