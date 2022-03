Cum apar polipii la copii si de ce sunt periculosi. Explicatiile unui medic specialist

Polipii sunt denumiti, medical, vegetatii adenoide si sunt situate in spatele nasului si sunt alcatuite din tesut limfoid, care are rol imunitar, distrugand bacteriile si virusii care patrund in corp prin nas si gura. Toti copiii au acest tesut limfoid in spatele nasului si dupa fiecare viroza respiratorie acest tesut se mareste in volum. "Problemele apar pe la varsta de 3-4 ani, cand copiii intra in colectivitate (gradinite, crese), si intra in contact cu microbi pe care organismul nu i-a ... citeste toata stirea