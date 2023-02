Peste 50 de elevi din Arcani vor fi mutati in alta scoala dupa ce unitatea de invatamant din centrul comunei a fost afectata serios de cutremurul de marti. Bucati mari din tencuiala s-au desprins in clase, pe hol si scari. In unele clase a picat tencuiala pana la caramida.In aceste conditii, e lesne de inteles de ce copiii vor fi mutati. Nu sunt in siguranta in aceasta scoala asa ca vor fi mutati."Este o cladire ... citeste toata stirea