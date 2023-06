Cand credeam ca pamantul s-a linistit in Gorj, un nou cutremur a zguduit Oltenia, in aceasta dimineata.Seismul a fost de 4,2 grade si s-a produs la 14 kilometri adancime.Gorjenii, in special, cei care locuiesc la etajele superioare, in Targu Jiu sau Rovinari, au spus ca au simtit zgaltaitura, dar a fost de scurta durata.Pe pagina de Facebook a Institutului National pentru Fizica Pamantului, multi gorjeni au descris cum au simtit cutremurul din aceasta dimineata: "Initial, s-a auzit ca o ... citeste toata stirea