Cum functiona "olacul", curieratul in Oltenia din urma cu doua secole. "Baga groaza in oameni"

In urma cu aproximativ 200 de ani, in zona Olteniei functiona un curierat special, care transporta atat produse, scrisori, cat si calatori. Olacul era denumita caruta trasa de mai multi cai care transporta marfuri si persoane in zonele unde nu exista cale ferata. "Olacul - cunoscut mai degraba sub denumirea de postalion in zilele noastre - era in trecut o caruta de posta trasa de 6-8 cai struniti cu multa indemanare de doi surugii. De regula, avea patru roti, *osii de lemn si neblenite*, si ... citeste toata stirea