Cum functioneaza laserul care ar trebui sa sperie ciorile din Parcul Central

Autoritatile din Targu Jiu au decis sa mai cumpere doua dispozitive noi in lupta cu ciorile din Parcul Central. Pe langa aparatele care emit sunete ce ar trebui sa le sperie, dar care nu par sa aiba aceleasi efecte ca pana acum, municipalitatea a mai montat recent si doua lasere.Acestea emit unde laser la cate cinci minute. "In completarea dispozitivelor cu functionalitate pe timp de zi, montate in Parcul Central, in urma cu cateva zile au fost montate alte doua dispozitive, ce functioneaza ... citeste toata stirea