Cum merge strangerea impozitelor prin sat si online

Autoritatile locale din comuna Ciuperceni par sa fi gasit solutiile optime pentru incasarea taxelor si impozitelor locale la inceput de an. Ghiseul online a prins foarte bine si la sat, iar faptul ca cetatenii nu sunt asteptati cu banii la primarie, ci merg casierii in fiecare sat s-a pliat pe nevoie cetatenilor.Functionarii primariei Ciuperceni au fost pana acum sa faca incasari in doua sate si anume, la Caminul Cultural din Pesteana -Vulcan si la Scoala primara Stramba-Jiu, iar in cateva ... citește toată știrea