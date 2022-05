Cum poate sa devina profitabila Casa "Brancusi" de la Hobita. O preia primaria?

Autoritatile din comuna Pestisani asteapta sa preia Casa Muzeu Constantin Brancusi, de la Hobita. In prezent, aceasta apartine Muzeului Judetean, dar edilul Cosmin Pigui a facut demersuri sa poata prelua cladirea si s-o faca profitabila. In prezent, costurile cu intretinerea sunt mult mai mari decat suma care se incaseaza din biletele vandute turistilor.Mai este nevoie de o hotarare de Consiliu Judetean ca obiectivul turistic de la Hobita sa treaca in administrarea Primariei Pestisani.Acest ... citeste toata stirea