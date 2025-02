Cum poti ajunge sofer la primarie

Primaria Comunei Dragutesti, judetul Gorj, organizeaza un concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de sofer, grad profesional I, in cadrul Compartimentului Administrativ.Concursul va avea loc la sediul Primariei, in sala de sedinte a Consiliului Local Dragutesti. Proba scrisa este programata pe 28 februarie 2025, la ora 11:00, iar interviul va avea loc pe 3 martie 2025, tot de la ora 11:00.Dosarele de inscriere se pot depune in perioada 10-21 februarie 2025, pana la ora 14:00, ... citește toată știrea