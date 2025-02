Cum rezolva un edil din Gorj problema apei din comuna

Primarii din judetul Gorj cauta solutii pentru a nu mai avea probleme cu seceta la vara. Anul trecut, in comuna Balesti, de exemplu, oamenii au primit apa la program, cateva ore pe zi. In acest an, primaria anunta ca a fost forat al saselea put care ar trebui sa acopere consumul de aa din patru sate. Insa nici asa nu se stie sigur daca va fi rezolvata problema mai ales tinand cont ca nu a plouat serios in ultimele luni si nici ninsori nu au fost.Anul trecut, seceta le-a pus mari probleme si ... citește toată știrea