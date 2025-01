Cum s-a petrecut accidentul din Campu Mare

Politistii gorjeni fac cercetari dupa accidentul care a avut loc sambata in Campu Mare. Potrivit anchetatorilor, un sofer din Craiova care circula dinspre Sacelu spre Bengesti-Ciocadia nu a acordat prioritate in intersectie si a intrat cu masina intr-o autogunoiera.Atat soferul, cat si o pasagera din autoturism au ajuns la spital."Din primele verificari efectuate de politistii ajunsi la fata locului, a reiesit faptul ca un barbat, de 66 de ani, din Craiova, in timp ce conducea un autoturism ... citește toată știrea