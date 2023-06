Peste patruzeci de metri a alunecat in prapastie masina condusa de gorjeanul de 62 de ani care si-a pierdut viata, marti seara, in localitatea Baia de Fier. Barbatul conducea o camioneta incarcata cu lemne cand a pierdut controlul masinii si a alunecat in rapa.In masina, se mai afla un tanar de 25 de ani care a reusit sa se salveze. A coborat in sat si a alertat rudele si Politia."Zona este foarte greu accesibila, fara semnal. Drumul este ingust. L-a furat de spate si a alunecat in rapa ... citeste toata stirea