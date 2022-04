Cum se desfasoara autorecenzarea in judetul Gorj

De la jumatatea lunii martie s-a dat startul la autorecenzare, care va dura pana pe 15 mai. Dupa aceasta data, recenzorii vor pleca in teren si vor lua la rand gospodariile pentru care nu s-a facut autorecenzarea. De exemplu, in mediul rural procedeul merge in mare parte bine, mai putin in comunele cu populatie imbatranita.Gorjenii se autorecenzeaza, spre surprinderea autoritatilor locale care nu se asteptau sa vada un aflux mare al cetatenilor in centrele special amenajate.Se intampla ... citeste toata stirea