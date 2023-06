Au trecut patru luni de la cutremure, iar localitatile din Gorj, afectate de seisme, inca se refac.La Arcani, o scoala a fost demolata, urmand ca in locul acesteia sa se contruiasca una noua: "Pentru scoala am primit bani. Am inceput si demolarea, in paralel lucram la studiile de fezabilitate pentru a ridica o scoala noua. Toate expertizele ne-au indicat faptul ca trebuie demolata. Din pacate replicile au accentuat problema. Puteam sa incercam si o consolidare, dar ar fi insemnat foarte, ... citeste toata stirea