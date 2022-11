Cum si pana cand poti recupera contravaloarea amenzilor din pandemie

Vesti bune pentru locuitorii judetului Gorj. Cetatenii amendati pentru necompletarea formularelor digitale (PLF) la intrarea in Romania isi pot recupera banii, prin depunerea unor cereri adresate primariilor de domiciliu.Potrivit Directiei de Sanatate Publica Gorj, in perioada 25 decembrie 2021- 6 martie 2022, institutia a aplicat 2.769 sanctiuni contraventionale pentru necompletarea formularului digital de intrare in Romania. Valoarea totala a amenzilor aplicate se ridica la suma de 8.307. ... citeste toata stirea