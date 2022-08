Cum va fi structurat anul scolar "pe module" in Gorj

A mai ramas o jumatate de luna pana cand va suna clopotelul. Pe 5 septembrie, va incepe noul an scolar. Structura este diferita fata de anul trecut.Noul an scolar va avea o durata de 36 de saptamani si va fi primul organizat cu perioade de invatare mai scurte si vacante mai dese.Ordinul de ministru care reglementeaza structura si calendarul noului an scolar prevede ca acesta va incepe la 5 septembrie si va fi organizat pe 5 module de invatare si tot atatea vacante.Intre 5 septembrie si 21 ... citeste toata stirea