Cum va fi vremea

Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), estimarile meteorologice pentru patru saptamani arata ca in perioada 27 ianuarie - 3 februarie, valorile termice vor fi cu mult mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada, la nivelul intregii tari. Regimul pluviometric va fi deficitar in toata tara.In saptamana 3-10 februarie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decat cele normale pentru acest interval, in toate regiunile. Cantitatile de ... citește toată știrea