Cum va fi vremea in perioada 17- 23 februarie

Vremea in Oltenia va fi schimbatoare pe parcursul saptamanii 17 - 23 februarie 2025, cu temperaturi oscilante de la o zi la alta. Noptile si diminetile vor fi reci, dar per ansamblu valorile termice vor fi apropiate de normalul perioadei.Temperaturile maxime vor varia intre -1 si 5 gradeC, cu valori usor mai ridicate izolat. Temperaturile minime se vor situa intre -8 si 0 gradeC, izolat coborand sub -10 gradeC in zona montana. Cele mai calde zile vor fi vineri si duminica, 21 si 23 februarie, ... citește toată știrea