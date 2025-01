Cum va fi vremea zilele urmatoare

Vremea se va incalzi in toata tara incepand de luni, iar valorile termice vor depasi mediile obisnuite pentru prima decada a lunii ianuarie.Conform prognozei publicate de Administratia Nationala de Meteorologie pentru saptamana urmatoare, cerul va fi variabil, cu innorari luni dimineata in Maramures, Transilvania si Moldova, unde izolat vor fi ploi slabe, iar in jumatatea nordica a Carpatilor Orientali vor aparea precipitatii mixte. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari temporare ... citește toată știrea