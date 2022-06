Cum vrea primarul din Novaci sa profite de lana aruncata la intamplare

Impreuna cu alti opt primari din tara, edilul din Novaci gandeste un proiect ce ar putea avea succes pe mai multe planuri in zona de sub munte. Ar scapa spatiile verzi de lana aruncata la intamplare de ciobanii care nici nu au unde sa o duca si ar putea-o transforma intr-un material izolant, bun de folosit in constructii.Inca de acum opt ani, autoritatile din Novaci au inceput discutiile cu alti primari din tara care se confrunta cu aceeasi problema: lana aruncata pe campuri, pe malurile ... citeste toata stirea