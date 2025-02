Cumnatul lui Geoana, retinut in Turcia

Cumnatul lui Mircea Geoana a fost retinut in Turcia. Ionut Costea a fost condamnat in mai 2023 la 6 ani de inchisoare printr-o sentinta definitiva in dosarul DNA privind reabilitarea caii ferate Bucuresti-Constanta.Potrivit procurorilor anticoruptie, in perioada 2005-2017, o companie straina a platit ... citește toată știrea