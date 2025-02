Cupru furat fara graba din depozitul primariei Targu Jiu. "Cineva" a dat pontul hotilor

S-au furat tone de cupru dintr-un depozit la primariei Targu Jiu. 12.000 metri de cablu. Hotii au avut tot timpul din lume. Trei luni le-a luat sa fure cuprul. Primaria sustine ca are sistem de monitorizare video insa acesta nu a suprins nicio miscare, in conditiile in care hotii nu au intrat doar o data, ci de mai multe ori in ultimele luni.Directorul adjunct din primarie, Ionut Jilaveanu, declara ca cel mai probabil cel care a furat a avut informatii din interior despre existenta cuprului ... citește toată știrea