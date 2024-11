Curs de formare profesionala, gratuit

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) a anuntat organizarea unui nou curs de formare profesionala in judetul Gorj, programat pentru luna noiembrie. AJOFM Gorj desfasoara un curs de calificare si recalificare in meseria de operator de intretinere corporala, vizand cresterea gradului de ocupare a fortei de munca in randul somerilor. La acest curs sunt asteptate 20 de persoane.Cei interesati sa participe sunt invitati sa se inscrie la sediul AJOFM Gorj din Targu Jiu, situat ... citește toată știrea