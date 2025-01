Cursuri de florarie in memoria lui Brancusi, sustinute de un florist international

O companie de evenimente din Targu Jiu, Momente Divine, organizeaza un atelier de aranjamente florale. Workshop-ul dedicat lui Constantin Brancusi costa 2.500 de lei pentru cei care vor sa invete arta florariei de la un specialist in domeniu, iar la final va rezulta o instalatie florala ce are rolul de a-l omagia si marele sculptor, la sediul Universitatii din Debarcader.Cursurile de florarie sunt organizate in perioada 17-19 februarie si costa 2.500 de lei pentru cei care vor sa participe. ... citește toată știrea