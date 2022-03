Cursuri gratuite pentru localnicii care nu au loc de munca

Autoritatile locale din comuna gorjeana Danesti vin in sprijinul tinerilor care nu au un loc de munca. Primaria a incheiat un parteneriat cu o firma, in calitate de beneficiar in cadrul proiectului "Tinerii au nevoi si noi avem nevoie de tineri", pentru organizarea de cursuri gratuite in diferite meserii.Proiectul este cofinantat din fondul social european, iar parteneriatul este incheiat pentru toata perioada de implementare a proiectului, chiar si sase luni dupa finalizarea acestuia. ... citeste toata stirea