Cursuri pentru mii de profesori din Gorj

Toti profesorii din judetul Gorj vor participa la programe de formare destinate dezvoltarii competentelor digitale, organizate in cadrul unor proiecte finantate din fonduri europene. Aceste cursuri urmaresc sa ofere cadrelor didactice abilitati esentiale pentru integrarea tehnologiei in procesul educational si pentru adaptarea la noile cerinte din invatamant.Programele sunt derulate in colaborare cu trei institutii de invatamant superior: Universitatea din Craiova, Universitatea "Constantin ... citește toată știrea