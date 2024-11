Cutremur dupa deschiderea urnelor

In data de 24 noiembrie 2024, la ora 07:16:17 (ora locala), un cutremur mediu cu magnitudinea de 4.0 s-a produs in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la o adancime de 140 de kilometri, conform informatiilor furnizate de Institutul National de Fizica a Pamantului (INFP).Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 56km SE de Sfantu-Gheorghe, 56km E de Brasov, 58km NV de Buzau, 66km N de Ploiesti, 71km V de Focsani, 93km NE de TargovisteIn caz de cutremur, este important sa ... citește toată știrea