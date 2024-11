Cutremur in Oltenia

A fost cutremur astazi in Oltenia, dar nu cu epicentrul in Gorj, cum deja ne obisnuisem, ci in Valcea. "In ziua de 21 Noiembrie 2024, la ora 11:40:57 (ora locala a Romaniei), s-a produs in OLTENIA, VALCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 8.1 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 38km S de Sibiu, 45km NV de Ramnicu Valcea, 78km NE de Targu Jiu, 78km SE de Alba Iulia, 81km S de Medias, 91km NV de Pitesti, 98km E de Hunedoara", a ... citește toată știrea